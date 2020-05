Buurtspeeltuinen vanaf woensdag weer open

Kleine buurtspeeltuinen mogen vanaf woensdag weer open. Grotere speeltuinen moeten onder toezicht staan van de lokale autoriteiten.

Na overleg met de experts heet het Overlegcomité met leden van de federale regering en de gewestregeringen beslist dat de buurtspeeltuinen in open lucht vanaf woensdag 27 mei heropend kunnen worden voor kinderen tot en met 12 jaar.

Grotere speeltuinen in parken kunnen onder toezicht van de lokale autoriteiten worden geopend onder dezelfde voorwaarden als sportactiviteiten: maximaal 20 kinderen tegelijk. Speeltuinen op het terrein van dierentuinen, musea enz kunnen worden heropend onder toezicht van de uitbater om drukte te voorkomen.

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat, mits akkoord van de lokale autoriteiten, vanaf 1 juli opnieuw zomeractiviteiten voor jongeren kunnen plaatsvinden. Het gaat dan over zomerkampen en -stages voor jongeren met of zonder overnachting en speelpleinwerking. Ze kunnen doorgaan in zogenaamde contactbubbels van maximaal 50 personen (deelnemers en begeleiders). Jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar moeten de veiligheidsafstand zoveel mogelijk blijven respecteren. (Meer hierover leest u hier.)

Ook jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren. Hier moeten jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar de veiligheidsafstand blijven respecteren. Jeugdhuizen die ook een horecafunctie hebben, moeten de algemene regels voor de horeca respecteren.

De volgende vergadering van de Nationale Veiligheidsraad zal plaatsvinden op woensdag 3 juni. Centraal staan dan de culturele sector, de sport en de horeca. Maar er zal ook bekeken worden wanneer en in hoeverre het mogelijk is om meer sociale contacten toe te laten, religieuze ceremonies opnieuw te laten plaatsvinden en evenementen van verschillende grootte deze zomer te laten doorgaan.