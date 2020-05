Sproeiverbod in grote delen van Vlaams-Brabant

In het oosten van Vlaams-Brabant mag drinkwater niet meer gebruikt worden om de auto te wassen, een plonsbad te vullen of de planten water te geven.

Door de aanhoudende droogte heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant beslist dat het gebruik van leidingwater beperkt wordt.

In het oosten van de provincie is het voortaan verboden om het water te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen. Daaronder wordt verstaan: het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers; het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water; het vullen of bijvullen van vijvers; het bevoorraden van fonteinen; het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen; het besproeien van sportterreinen, het sproeien van velden en weiden, het besproeien van grasvelden, parken en tuinen, het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels.

Het verbod geldt in de gemeenten binnen het distributiegebied Mid-Oost van De Watergroep.

Het gaat om de volgende gemeenten: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Grimbergen, Haacht, Herent, Hoegaarden, Hoeilaart, Holsbeek, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Londerzeel, Lubbeek, Meise, Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee, Overijse, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Steenokkerzeel, Tervuren,Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Vilvoorde, Zemst, Zoutleeuw.

Gouverneur Lodewijk De Witte wijst er bij zijn beslissing op dat 'er zich in het bevoorradingsgebied Mid-Oost van De Watergroep moeilijkheden voordoen om een normale waterbedeling te handhaven'. Er wordt immers veel meer water gebruikt dan normaal 'als gevolg van aanhoudende extreme piekverbruiken'. De Witte stelt: 'Het instellen van een gebruiksbeperking met onmiddellijke ingang kan hopelijk ervoor zorgen dat bevoorradingsknelpunten tot een minimum kunnen worden beperkt.'

