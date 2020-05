ACOD: ‘Directies opnieuw met handen in het haar’

De directies, die de voorbije weken keihard werk leverden, zitten vanavond misschien met de handen in het haar, aldus Nancy Libert van onderwijsvakbond ACOD. Ze waarschuwt dat niet alle scholen een maximumaanbod zullen kunnen garanderen.

Het kleuter- en lager onderwijs kan vanaf 2 juni volledig openen. Dat werd beslist na een marathonoverleg tussen de onderwijskoepels, de vakbonden en onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Lees hier.

Maar het feit dat de bonden bij het overleg werden betrokken, betekent niet dat zij alles even hard toejuichen.

‘De directies, die de voorbije weken keihard werk leverden, zitten vanavond misschien met de handen in het haar’, aldus Nancy Libert van onderwijsvakbond ACOD. ‘Ze moeten allicht opnieuw een risicoanalyse maken en hun leerkrachtenpuzzel helemaal opnieuw leggen.’

Libert waarschuwt: ‘De bubbel is wel groter geworden voor leerlingen in het lager (van max 14. Naar 20, red.), maar de anderhalvemeter regel blijft behouden. Dat wil dus zeggen dat twintig leerlingen enkel samen mogen zitten als de klas voldoende groot is. Twintig leerlingen en een leerkracht vragen dus om 88 m².’

Libert is ook teleurgesteld over de datum. ‘Ouders willen duidelijkheid. Elke vader of moeder zal verwachten zijn of haar kind op twee juni naar school te sturen. Dat is echter geen vaststaand feit. Het is vanaf twee juni, niet op twee juni. Scholen beslissen zelf wanneer ze er klaar voor zijn. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zullen misschien ook moeten inboeten op het aantal dagen dat zij naar school kunnen gaan. Vier volle dagen zal in de praktijk niet mogelijk zijn daar waar men kleuteronderwijzers heeft ingeschakeld voor ontdubbeling van klassen in het 1 ste en 2 de leerjaar.’