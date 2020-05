Minister De Crem belooft versterking politiezone Brussel-Zuid

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zal het korps van de politiezone Brussel-Zuid versterken.

De Crem beloofde een en ander tijdens een overleg met de burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps (PS) en de korpschef van de politiezone Brussel-Zuid. Hoe groot de versterking precies zal zijn, moet nog verder uitgewerkt worden.

Na het geval van politiegeweld in Anderlecht van afgelopen woensdag, had minister De Crem in het politiecommissariaat van Anderlecht een overleg met de burgemeester van Anderlecht en met de top van de politiezone Brussel-Zuid.

Bij dat overleg werd het incident van woensdag geanalyseerd en werden de uitdagingen van de politie besproken.

Minister De Crem gaat in op de vraag om de politiezone te versterken. Hoe dat concreet zal gebeuren ‘wordt verder gezamenlijk uitgewerkt’, zo staat te lezen in een persbericht van het kabinet-De Crem.

De Crem en burgemeester Cumps spraken ook met het korps, en met een van de betrokkenen bij het incident.

De minister, de gemeente Anderlecht en de politiezone zullen de komende periode nauw contact houden om de zaken op te volgen en ‘om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden’.

Nieuwe rellen

Gisteravond waren er opnieuw rellen in Brussel, zo meldt de nieuwssite Bruzz. Het gaat om een vechtpartij tussen dertig tot veertig mannen waarbij, volgens getuigen, ook geweerschoten werden gelost. Ze werden opgemerkt in de omgeving van Anneessens, de Lemmonnierlaan en de Papenvest.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de vechtpartij al gedaan. De reden voor het vechten is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er echt geschoten is, al vonden buurtbewoners vanmorgen wel een kogelhuls.