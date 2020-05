Vanavond geeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) een persconferentie over jeugdkampen en speelpleinen deze zomer. U kan deze hier straks live meevolgen

Dalle zat vandaag samen met verschillende provinciale jeugdverantwoordelijken om te bespreken of en in welke vorm deze zomer jeugdkampen en speelpleinwerking door kunnen gaan. Onze krant verwacht daar later op de avond een update over. Deze kan u hier meevolgen.