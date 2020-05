In Gizeh nabij de Egyptische hoofdstad Caïro wordt een brug gebouwd op slechts enkele centimeters van appartementsblokken. Dat leidt tot heel wat frustratie onder de inwoners. De plannen om de verkeersinfrastructuur te verbeteren in de stad staan soms haaks op de huisvesting. Op de beelden is te zien hoe het viaduct net niet de gebouwen raakt.