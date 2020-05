Minister Le Maire: ‘Renault vecht voor zijn voortbestaan’

De Franse autoproducent Renault bevindt zich in een zeer ernstige crisis en ‘vecht voor zijn voortbestaan’. Dat heeft de Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire vrijdag laten verstaan in een interview met de krant Le Figaro.

Renault heeft voor 5 miljard euro staatsgaranties gevraagd, zegt de minister. ‘Ik heb die leningen nog niet ondertekend’, beklemtoont hij. De Franse regering eist verschillende engagementen van Renault. Het gaat onder meer om de productie van elektrische voertuigen en over de vestiging van technologisch geavanceerde activiteiten in Frankrijk.

Le Maire vraagt ook om de grote Renault-fabriek in Flins, in de omgeving van Parijs, open te houden. ‘Dat is het standpunt van de regering en van de staat als aandeelhouder’, zegt hij in een interview met de zender Europe 1. Flins is de grootste Renault-site op het Franse vasteland en stelt meer dan 2.600 mensen tewerk. Volgens het satirische blad Le Canard Enchaîné zou Renault die site willen sluiten.

De minister zegt nu de voorstellen van Renault af te wachten. ‘Er is dringend actie nodig’, waarschuwt hij. ‘Renault kan verdwijnen.’ Hij is er wel van overtuigd dat het bedrijf de crisis kan overwinnen, als het zijn strategie aanpast. Daarbij is het volgens hem cruciaal dat er wordt ingezet op vooruitstrevende technologie en elektrische voertuigen.

De minister benadrukt voorts dat hij op zich geen problemen heeft met staatsinterventies om noodlijdende ondernemingen recht te houden. ‘Ik heb geen scrupules om onze ondernemingen te redden’, zegt hij in Le Figaro. ‘Welke andere oplossing is er? Je neerleggen bij honderdduizenden ontslagen en bij faillissementen? Dat zou dodelijk zijn voor onze economie.’