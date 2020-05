Mory Kanté, bekend van Yéké Yéké, is overleden

De Guinese zanger en muzikant Mory Kanté, bekend van de wereldhit Yéké Yéké uit de jaren 80, is vrijdag op 70-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Conakry.

Met Yéké Yéké droeg Kanté, bijgenaamd de ‘elektrische griot’ (een griot is een lokale dichter, verteller of zanger) bij tot de popularisering van (West-)Afrikaanse muziek. Het nummer kwam uit in 1987, en stond in verschillende landen bovenaan in de hitlijsten. Van de single werden miljoenen exemplaren verkocht.

Mory Kanté overleed vrijdagochtend om 9.45 uur, volgens zijn zoon. ‘Hij leed aan chronische ziektes en reisde vaak naar Frankrijk voor medische zorgen. Maar door het coronavirus was dat niet meer mogelijk’, zei hij. ‘We zagen zijn toestand snel verslechteren, maar ik was toch verrast omdat hij al veel slechtere periodes had gehad’, voegde hij toe.