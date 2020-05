Sinds de jaren zeventig werken vijf West-Europese landen samen om communicatie van vriend en vijand af te luisteren en te kraken. Eén land ontbreekt opvallend in het rijtje: België. Door een slechte crypto-reputatie zou het uit de club zijn geweerd.

Alle spionageonthullingen hebben minstens één codewoord nodig. Dat van dit verhaal is Maximator. Voor de bierkenners: ja, dat is dezelfde als die van de het Beierse bier, en dat is geen ...