Bart Tommelein heeft een tik gekregen bij de voorzittersverkiezing van Open VLD. ‘Ik hoop dat ook punten uit mijn programma ter harte worden genomen.’

Egbert Lachaert volgt Gwendolyn Rutten op als voorzitter van Open VLD. Hij haalde ruim twee keer meer stemmen dan zijn dichtste rivaal Bart Tommelein.

Lees ook: Vier uitdagingen voor Egbert Lachaert

Tommelein geeft toe dat Egbert Lachaert de voorzittersverkiezing duidelijk heeft gewonnen, maar hij hoopt dat de partij daarmee niet rechtser wordt. ‘Als dertig procent van de mensen voor mij stemt, betekent dit dat heel wat mensen een breed liberalisme willen, een volksliberalisme. Ik hoop dat het volgend partijbestuur samen met de voorzitter ook punten uit mijn plan ter harte neemt. Ik hoop dat deze partij geen rechtse partij wordt. Ik denk dat de mensen die voor mij gestemd hebben, zich daar niet in thuisvoelen.’

De Oostendse burgemeester verklaart zijn zware verliescijfers deels aan de lage opkomst. ‘Dat was niet in mijn voordeel. De uitslag is zeer duidelijk. De leden hebben gekozen, en de zwijgende meerderheid die niet gestemd heeft, heeft ongelijk.’

De lage opkomst wijt hij onder meer aan het feit dat er enkel digitaal kon worden gestemd en volgens hem heeft ook corona ‘wat roet in het eten gegooid’. Hij ziet ook een les in de voorbije verkiezing. ‘De leden zijn niet genoeg gemotiveerd, werden niet genoeg betrokken en hebben het aan zich laten voorbijgaan.’

Ampe: 'Gekozen voor klassiek liberale koers'

Els Ampe overtuigde iets meer dan 7 procent van de Open VLD’ers om voor haar te stemmen. Ondernemer Stefaan Nuytten bleef steken op net geen 2 procent. Els Ampe, die nipt het partijbestuur haalde, gaf aan ‘voor de basis te blijven knokken’. 'De mensen hebben duidelijk gekozen voor een klasssiek liberale koers, en dat vind ik wel goed.'

Ampe kreeg nogal wat kritiek over de soms forse filmpjes met kritiek op de coronamaatregelen die ze via Twitter verspreidde, terwijl er net was gevraagd een serene campagne te voeren. Ze blijft alleszins achter die campagne staan.

Nuytten drukte zijn vertrouwen uit in hoe Lachaert de relance na de coronacrisis zal aanpakken.