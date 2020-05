‘Friends’ brengt kookboek uit met recepten uit de reeks

Zestien jaar nadat de laatste aflevering werd uitgezonden, brengt de Amerikaanse televisieserie 'Friends' een eigen kookboek uit.

In 2004 kwam er na tien jaar een einde aan de reeks Friends en dat tot grote spijt van miljoenen fans. Maar Rachel en co. raakten niet in de vergetelheid, integendeel. De afleveringen werden keer op keer opnieuw uitgezonden en de acteurs bleven razend populair. Maar naast het herbekijken van de afleveringen, kunnen fans binnenkort ook aan de slag met de recepten uit de reeks.

Naast koffiedrinken, zagen we de zes vrienden ook veel eten, met Joey op kop en aangemoedigd door chef-kok Monica. In totaal staan er zeventig recepten in Friends: the official cookbook, dat vanaf september verkocht zal worden.

Fans zullen zich ongetwijfeld de mislukte trifle herinneren, het laagjesdessert dat Rachel haar vrienden ooit voorschotelde bij Thanksgiving. Maar ook het 'geheime' koekjesrecept dat Phoebe erfde van haar grootmoeder, staat in het boek.

Eind deze zomer komen de zes acteurs ook opnieuw samen om een speciale reünie-aflevering in te blikken.