Na het uitstel van betaling op woonkredieten is er nu een gelijkaardige regeling voor wie een consumentenkrediet heeft lopen. Maar de voorwaarden zijn streng.

Wie door de coronacrisis in financiële moeilijkheden is gekomen, kan nu ook uitstel van betaling vragen voor een lopend consumentenkrediet, zoals een lening voor de aankoop van een auto of van andere ...