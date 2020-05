Een Airbus met 107 mensen aan boord is neergestort in een woongebied in de stad Karachi. Dat meldt de Pakistaanse luchtvaartautoriteit.

‘Het vliegtuig PK 8303 met 99 passagiers en 8 bemanningsleden is neergestort’, zegt een woordvoerder van de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij.

Het vliegtuig van Pakistan International Airlines (PIA) vloog van Lahore naar Jinnah International Airport in de stad Karachi, een van de drukste luchthavens van Pakistan. Bij de landing ging het mis. 'Het laatste wat we van de piloot gehoord hebben, is dat hij met een technisch probleem kampte', zegt PIA-woordvoerder Abdullah H. Khan. 'Het is een erg tragisch ongeval.'

Het toestel is neergestort in een woongebied. Beelden op sociale media tonen rookwolken die opstijgen van achter gebouwen. Er wordt gevreesd voor vele slachtoffers. Het Pakistaanse leger en de hulpdiensten zijn uitgerukt naar de locatie van de crash om hulp te verlenen.

Slechts enkele dagen geleden is Pakistan begonnen met de geleidelijke heropstart van commerciële vluchten die vanwege de coronacrisis waren opgeschort.

Het is de tweede crash van de luchtvaartmaatschappij in minder dan vier jaar tijd. In 2016 kwamen 47 mensen om toen een ATR-42-toestel crashte.