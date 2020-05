Parijse buurtbewoners ongerust over restauratie La Pagode

Dat er bij de restauratiewerken aan de Parijse cinema La Pagode verschillende gezonde bomen zijn gesneuveld, zet kwaad bloed bij de buurtbewoners en milieukoepel France Nature Environnement.

‘Een bloedbad’, zo bestempelt France Nature Environnement (FNE) het kappen van enkele majestueuze bomen in de tuin van La Pagode, een historisch monument in het zevende arrondissement van Parijs.

Dat Japans bouwwerk, opgetrokken in 1896 en sinds de jaren dertig omgevormd tot een kleine cinema, werd enkele jaren geleden opgekocht door de Amerikaanse zakenman en filmdistributeur Charles Cohen, die beloofde het gebouw met de twee filmzalen te restaureren.

Maar dat voor die werken de voorbije weken ook een ongeveer tweehonderd jaar oude lindeboom en een grote gingko uit de omringende tuin werden opgeofferd, naast nog een aantal andere gezonde bomen, heeft kwaad bloed gezet bij de buurtbewoners en het FNE. Die laatste roept Cohen in een open brief op om zijn plannen dringend te herzien, aangezien ook de rest van de site volgens hen in gevaar is.

‘We dachten dat we ons konden verheugen op een nieuw hoofdstuk voor La Pagode, denkende dat de koper de waarde van deze plek kon inschatten’, klinkt het in de brief. Maar toen de organisatie na het neerhalen van de bomen de exacte plannen opvroeg, bleek dat nog niet alles te zijn.

Bedoeling van de restauratie is om op de site een groter cultureel centrum neer te planten door ook een naburig gebouw te betrekken, zo werd ontdekt. ‘Ongetwijfeld interessante plannen, maar de realisatie ervan zal het magische en wonderbaarlijke karakter van deze plek vernietigen’, waarschuwt de organisatie, dat ook vreest voor de ommuring van het paviljoen.

La Pagode is sinds 1990 geclassificeerd als historisch monument, op initiatief van toenmalig minister van Cultuur Jack Lang, die zo wou behoeden dat het gebouw zou worden gekocht door de Amerikaanse fastfoodketen McDonald’s.