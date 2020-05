Lana Del Rey: ‘Als Beyoncé over seks mag zingen, mag ik dan over relaties die niet perfect zijn zingen?’

De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey verdedigt zichzelf opnieuw tegen beschuldigingen dat haar teksten antifeministisch zijn. Ze vindt niet dat ze misbruik verheerlijkt.

De 34-jarige singer-songwriter valt in een post op Instagram ‘vrouwelijke schrijvers’ aan die vinden dat ze met haar muziek misbruik in relaties goedpraat. Del Rey vindt daarentegen dat ze over de realiteit van relaties waarin emotioneel misbruik voorkomt, zingt . En zulke relaties komen over heel de wereld vaak voor, zegt ze. ‘Ik ben eerlijk over de moeilijke relaties die ik heb gehad. News flash! Dat is gewoon hoe het voor veel vrouwen is.’

Ze noemt het zielig om te zeggen dat ze met haar teksten over onderdanigheid vrouwen ‘honderden jaren terug in de tijd katapulteert’. ‘Er moet een plaats binnen het feminisme zijn voor vrouwen die eruitzien en doen zoals ik. Vrouwen die nee zeggen maar bij wie mannen ja horen. Vrouwen die genadeloos worden afgebroken omdat ze hun authentieke en kwetsbare zelf zijn. Vrouwen die hun eigen verhalen overstemd zien worden door sterkere vrouwen of door mannen die vrouwen haten.’

Dubbele moraal

De zangeres spreekt van een dubbele moraal. Beroemdheden zoals Beyoncé en Ariana Grande mogen volgens haar zingen over seks en sexy zijn zonder dat ze kritiek krijgen, terwijl zij telkens door de mangel wordt gehaald. ‘Nu dat Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani , Nicki Minaj en Beyoncé nummer 1-hits hebben met liedjes die gaan over sexy zijn, geen kleren dragen, seks, bedrog, enzovoort, mag ik dan alsjeblieft zingen over mij mooi voelen door verliefd te zijn zelfs als de relatie niet perfect is, of dansen voor geld - of wat dan ook - zonder aan het kruis genageld te worden of beschuldigd te worden van het verheerlijken van misbruik?????’

Lana Del Rey krijgt al sinds het begin van haar carrière kritiek op haar teksten. Vaak gaan die over ongezonde relaties, zoals haar doorbraaksingle Video Games. De zangeres zegt dat ze blij is dat ze de weg heeft vrijgemaakt opdat andere vrouwen geen blij gezicht moeten opzetten en kunnen zeggen wat ze willen in hun muziek. ‘In tegenstelling tot mijn eigen ervaring. Zelfs als ik maar een beetje verdriet uitte op mijn eerste twee albums werd ik als hysterisch weggezet, alsof het de jaren twintig waren.’

Toch lijkt ze zelf niet ongevoelig voor vrouwonvriendelijke teksten. In 2017 zei ze aan het onlinemuziekmagazine Pichtfork dat ze de tekst ‘he hit me and it felt like a kiss’ niet meer zingt.

Kritiek

Op sociale media krijgt de zangeres nu kritiek omdat ze enkel gekleurde muzikanten van een heel ander genre aanhaalt. Die criticasters dient ze meteen van antwoord in een nieuw bericht. ‘Ik koos hen omdat ze momenteel mijn favoriete zangeressen zijn. Ik ken hen en ik bewonder hen! Ik zou graag dezelfde vrijheid van meningsuiting hebben zonder beschuldigd te worden van hysterie.’ Gevolgd door een nieuwe post met de boodschap: ‘#fuckoff’.

Op het einde van haar eerste post gaf de zangeres nog mee dat haar nieuwe album op 5 september uitkomt en dat ze de thema’s die ze aanhaalde daarop opnieuw zal uitwerken. In 2019 kwam haar laatste album ‘Norman Fuckin Rockwell!’ uit. Dat werd genomineerd voor beste album op de Grammy Awards.