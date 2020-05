Christopher Nolan, de regisseur van onder andere Inception en Interstellar, komt binnenkort met zijn nieuwste film ‘Tenet’. De trailer ging donderdag in première in het immens populaire spel Fortnite. De film zou vanaf 17 juli in de bioscoop verschijnen, maar dat kan nog veranderen door de coronapandemie. Bekijk de trailer hierboven.

Hoe de trailer verscheen in het spel Fortnite ziet u hieronder.