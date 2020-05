Egbert Lachaert nieuwe voorzitter Open VLD: 'Openen nieuw hoofdstuk'

Egbert Lachaert volgt Gwendolyn Rutten op als voorzitter van de Open VLD. Hij behaalde in de eerste ronde van de voorzittersverkiezing meer dan 60 procent van de stemmen.

In totaal 16.129 partijleden brachten een geldige stem uit. Lachaert kreeg 9.781 stemmen achter zijn naam, goed voor 61 procent van de stemmen. Dat is ruim twee keer meer dan zijn dichtste rivaal Bart Tommelein. Els Ampe overtuigde iets meer dan 7 procent van de Open VLD'ers om voor haar te stemmen. Ondernemer Stefaan Nuytten bleef steken op net geen 2 procent.

'We sluiten een hoofstuk af van onze liberale partij, en er opent zich een nieuw hoofdstuk', zei Lachaert in zijn dankwoord. Hij vindt het tijd om 'een aantal accenten' te leggen in de boodschap van zijn partij, en 'tegelijk verbredend te werken'. 'We willen een breed liberalisme uitdragen, dat een brede groep in de samenleving kan verbinden'. Hij wil daarmee 'eensgezind' met de partij aan werken.

Dit najaar wil hij een aantal congressen 'om de structuur en de inhoud van de partij opnieuw scherp te zetten'. Hij verwees ook een een mogelijke naamsverandering, maar zei dat dat 'nog lang' over gepraat moet worden.

Droomscenario

‘Dit is een droomscenario’, zegt Lachaert in het VTM-nieuws. Weinigen hadden verwacht dat hij in deze eerste ronde Bart Tommelein zo’n nederlaag zou toedienen. Lachaert gaf net voor het bekendmaken van de resultaten nog aan dat hij ervan uitging dat een tweede stemronde nodig zou zijn.

Omdat hij echter meer dan 50 procent van de stemmen binnenhaalde is die twee ronde overbodig. Lachaert kon op de steun rekenen van boegbeelden als vicepremier Alexander De Croo en Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Lachaert mocht de felicitaties van zijn medekandidaten in ontvangst nemen. 'De democratie heeft zich duidelijk uitgesproken', zei Tommelein, die pleitte voor 'een breed volksliberalisme'. Els Ampe gaf aan 'voor de basis te blijven knokken'. Nuytten gaf aan vertrouwen te hebben in hoe Lachaert de relance na de coronacrisis zal aanpakken.

'Brede coalitie'

Als kersvers voorzitter zal Lachaert aanschuiven aan de prille onderhandelingen voor een nieuwe regering. ‘Ik ga daar naartoe zonder exclusieven', zei hij ook in het VTM-nieuws. 'De inhoud telt. Er ligt vandaag geen enkele coalitie voor het rapen. Begin september moeten we absoluut een regering hebben en die mag heel breed zijn.

Mannenclubje

De voorzittersverkiezing bij Open VLD was de laatste van een hele rist verkiezingen sinds mei vorig jaar. Opvallend is dat het clubje partijvoorzitters een echte mannenclub is, nu met Egbert Lachaert ook een man in de voetsporen van Gwendolyn Rutten treedt.

Een uitzondering vormen de groenen. Meyrem Almaci haalde het vorig jaar in de voorzittersverkiezingen van Björn Rsozka en Ecolo wordt geleid door het duo Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane.

Fractievoorzitter

Lachaert is momenteel fractieleider van Open VLD in het parlement. Of hij die functie zal blijven uitvoeren, is nog onduidelijk. Daarnaast is hij ook eerste schepen in het Oost-Vlaamse Merelbeke.