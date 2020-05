Snookerseizoen gaat op 1 juni weer van start achter gesloten deuren: “Dat we de eerste zijn, is geen toeval”

Na een maandenlange onderbreking wegens de coronapandemie wordt het snookerseizoen begin juni hervat. Van maandag 1 tot donderdag 11 juni vindt volgens een nieuw format en achter gesloten deuren de Championship League plaats in de Marshall Arena in Milton Keynes.

Die locatie werd gekozen omdat er de mogelijkheid is om iedereen te herbergen. Spelers, staf en officials zullen het complex niet hoeven te verlaten. Alle 128 profspelers kregen een uitnodiging in de bus, de 64 hoogst geplaatste spelers die op de uitnodiging ingaan, worden toegelaten. Dat op voorwaarde dat ze een negatieve coronatest afleggen. Topspelers als wereldkampioen Judd Trump (WS-1), Neil Robertson (WS-2), Mark Allen (WS-5) en Kyren Wilson (WS-8) zegden al toe.

Van 1 tot 8 juni wordt in een eerste fase in zestien groepen van vier gespeeld. De zestien groepswinnaars spelen op 9 en 10 juni in vier groepen van vier, waarvan de vier groepswinnaars het op 11 juni in de finalegroep tegen elkaar opnemen. Alle wedstrijden gaan over vier frames. Voor elke deelnemers is er minstens 1.000 pond (1.100 euro) prijzengeld, de toernooiwinnaar strijkt 30.000 pond (33.500 euro) op. Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. Het toernooi is geen rankingtoernooi.

Foto: Photo News

“Geen toeval”

De spelers worden op het virus getest voor ze het complex betreden en blijven daar in afzondering tot het testresultaat bekend is. Ze spelen al hun groepswedstrijden op één dag en blijven zo lang in het complex, waar de regels van social distancing te allen tijde gehandhaafd worden. Tijdens de wedstrijden bewaren spelers en officials altijd twee meter afstand. Een handdruk voor of na de match is uiteraard uit den boze. Het materiaal wordt regelmatig ontsmet en de spelers wordt ook gevraagd regelmatig een ontsmettende handgel te gebruiken.

“We zijn in het Verenigd koninkrijk de eerste grote sport die weer live op televisie gaat en daar ben ik best trots op”, verklaarde snookerbaas Barry Hearn. “Dat we de eerste zijn, is geen toeval. We hebben tijdens de lockdown hard gewerkt: naar oplossingen, innovaties en opportuniteiten gezocht, zodat we van start zouden kunnen gaan zodra dat weer toegelaten werd. Dit zijn uitdagende tijden, maar wij kijken liever naar de mogelijkheden dan naar de beperkingen. De sportwereld kan van ons leren. Qua innovatie staat snooker op de eerste rij.”