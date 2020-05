Het Antwerpse koppel Rik en Irene, schoonfamilie van acteur Ruud De Ridder, zit ook in hun tweede verblijf: hun camper. En dat is tegen hun zin, ze zouden veel liever naar huis komen, maar zitten vast in Marokko. Na bijna twee maanden op een snikhete camping in een klein Marokkaans dorp zijn ze stilaan radeloos, vertellen ze aan regionale zender ATV.