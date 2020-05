Van Boxmeer trekt naar Vodafone

Na zijn vertrek als ceo bij de Nederlandse bierbrouwer Heineken wordt de Belg Jean-Francois Van Boxmeer de nieuwe bestuursvoorzitter bij de Britse telecomgroep Vodafone.

Volgende maand stopt de 59-jarige Jean-Francois Van Boxmeer als topmanager bij Heineken. Hij was er vijftien jaar lang de ceo en bouwde Heineken uit tot de tweede grootste bierproducent van de wereld. In het najaar zal Van Boxmeer, die geboren werd in Elsene, voor het eerst in zijn loopbaan voor een ander bedrijf dan Heineken gaan werken. Op 3 november wordt hij de nieuwe bestuursvoorzitter van de telecomreus Vodafone.

Bij Vodafone volgt hij de Nederlander Gerard Kleisterlee op, de voormalige ceo van Philips. Na een mandaat van negen jaar kon Kleisterlee volgens de Britse corporate governance-regels geen voorzitter meer blijven.

De keuze voor Van Boxmeer heeft er volgens de ceo van Vodafone, Nick Read, alles mee te maken dat de Belgische manager ‘een van de langstdienende en meest succesvolle ceo’s is in het hele Europese bedrijfsleven’. Van Boxmeer heeft als opdracht om, samen met Read, het Britse telecombedrijf weer met financieel en commercieel succes te doen aanknopen.