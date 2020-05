Amper water uit de kraan in Overijse en omstreken: capaciteitsproblemen net nu de vraag piekt

Net nu de mensen snakken naar afkoeling en de tuinen dorsten naar water door de aanhoudende droogte, kampen bepaalde Vlaams-Brabantse gemeenten met serieuze waterproblemen. ‘Er is donderdag dubbel zo veel water verbruikt als normaal, ondanks onze oproep van woensdagavond om zuinig om te springen met kraantjeswater’, zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep.

Geen deugddoende douche vrijdagochtend voor tal van inwoners van Overijse, Jezus-Eik, Hoeilaart en Tervuren. Zelfs voor een kattenwasje kwam er amper genoeg water uit de kraan. ‘We hadden woensdagavond de inwoners van 14 Vlaams-Brabantse gemeenten gevraagd om zuinig om te springen met kraantjeswater, omdat de watervoorziening door een combinatie van factoren tegen de grenzen van haar capaciteit aanzit’, zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep.

Te veel vraag, te weinig aanbod

‘Het waterverbruik was donderdag het dubbele van normaal’, aldus de woordvoerder. ‘Het heeft de voorbije weken amper gerekend, waardoor de regenputten zo goed als leeg staan en mensen overschakelen op kraantjeswater. Bovendien zitten heel veel mensen thuis door corona, waardoor het verbruik in het binnenland piekt, terwijl het waterverbruik aan de Kust lager is.’

Die extra vraag komt bovendien op een slecht moment, geeft Kathleen De Schepper toe. ‘Wij verdelen kraantjeswater in 177 Vlaamse gemeenten. En hoewel overal het verbruik sterk is gestegen, zijn er enkel problemen in de gemeenten die worden bevoorraad vanuit het reservoir van Meerbeek-Kortenberg. Een van de productiebronnen die dat reservoir vullen, het waterproductiecentrum van Huldenberg, is eind 2019 uit dienst genomen voor een noodzakelijke renovatie. We beschikken dus niet over onze volle piekcapaciteit, net nu we kampen met de vroegste droogteperiode sinds begin vorige eeuw.’

7 miljoen liter extra dagcapaciteit

Bij De Watergroep is het alle hens aan dek. ‘We hebben al twee reserveputten, die van Korbeek-Dijle en van Pécrot, versneld in dienst genomen en nu zondag volgt een derde put in Heldenburg. Die drie samen, aangevuld met enkele herschakelingen in het net, zijn goed voor een dagcapaciteit van 7.000 kubieke meter, een slordige 7 miljoen liter water’, zegt Kathleen De Schepper. Al kan ze niet garanderen dat de problemen vandaag of dit weekend van de baan zullen zijn.

‘We roepen de mensen dan ook nogmaals op om zuinig om te springen met water. Het is niet het moment om nu zwembadjes te vullen, de auto te wassen of je gazon te sproeien’, klinkt het nog bij De Watergroep. Een oproep die overigens ook gedeeld wordt door de lokale brandweer.