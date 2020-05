Meer dan veertig Belgische organisaties verenigen zich voor de biodiversiteit

Onder #SamenVoorBiodiversiteit slaan meer dan veertig Belgische organisaties de handen in elkaar voor een gezamenlijke campagne voor biodiversiteit. De beweging wil duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren met het oog op de volgende COP Biodiversiteit van de Verenigde Naties in 2021.

De voorbije veertig jaar is volgens cijfers van het WWF zeker 60 procent van alle wilde dieren op aarde uitgestorven. Menselijk toedoen ligt vaak aan de basis: verstedelijking, industriële veeteelt en overexploitatie van hulpbronnen vernietigen de leefomgeving van veel dieren. Als er structureel niets verandert, zal in 2050 nog maar 10 procent van de natuur op aarde ongerept zijn, en dat is te weinig om de habitat van dieren en planten te beschermen.

Een veertigtal Belgische organisaties, onder meer universiteiten, ngo’s, milieuverenigingen, dierentuinen en natuurparken, gemeenten en Waalse, Vlaamse en federale overheden slaan nu de handen in elkaar om de bescherming van de biodiversiteit te promoten. Samen vormen ze de beweging #SamenVoorBiodiversiteit.

Bedoeling is mensen aan te sporen tot gedragsverandering en duurzamere productie- en consumptiepatronen. Dat gebeurt met het oog op de volgende bijeenkomst van de Verenigde Naties over biologische diversiteit in 2021 in China, die ‘beslissend zal zijn’, klinkt het. Verschillende organisaties die deel uitmaken van #SamenVoorBiodiversiteit zullen het Belgische standpunt tijdens die COP coördineren en verdedigen.

De communicatiecampagne, onder de noemer ‘Red de biodiversiteit, samen en nu’, gaat vrijdag van start, niet toevallig op de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Meer info staat op www.samenvoorbiodiversiteit.be, waar de beweging ook allerhande tips om de biodiversiteit te beschermen verzamelt.