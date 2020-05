FC Cincinnati blundert met verkeerde foto van nieuwe coach Jaap Stam, maar de ‘onbekende kale man’ was niet aan z’n proefstuk toe

De webredactie van FC Cincinnati wist kennelijk nog niet zo goed hoe hun nieuwe hoofdtrainer Jaap Stam eruit ziet. Op de site van de Amerikaanse voetbalclub stond aanvankelijk een verkeerde foto bij het bericht van de opvolger van Ron Jans.

FC Cincinnati plaatste een foto van een kale man, met stropdas van Ajax die in de verste verte niet op de oud-verdediger lijkt. Het ging om Tinus van Teunenbroek, een jeugdcoach bij de Amsterdammers.

“Ik hoorde ervan via een moeder van een oud-speler van mij”, reageerde Van Teunenbroek bij Fox Sports. “Iedereen vraagt nu of ik een transfer naar Amerika heb gemaakt. Ik ben ooit door Ajax zelf ook al eens aangezien voor Jaap Stam, in Ajax Showtime. Het gebeurt me sowieso vaker, zoals op vakantie, dat mensen roepen: Hé, dat is Jaap Stam! Vroeger kwamen Engelsen wel eens met een shirt van Manchester United naar me toe en wilden met me op de foto. Ook haalden ze herinneringen met mij op, verhalen over de tijd dat ‘ik’ bij United speelde. Ik had er toen altijd wel lol mee.”

De club herstelde zich na ruim een uur. De foto van de lookalike van de nieuwe coach werd toen vervangen door een prent van de enige echte Stam. De Nederlander wordt vrijdag gepresenteerd tijdens een videoconferentie.

Andere clubs uit de Amerikaanse voetbalcompetitie reageerden snel op de blunder van Cincinnati. FC Dallas, Colorado Rapids, Houston Dynamo, Philadelphia Union, New York Redd Bulls en Columbus Crew plaatsten foto ‘s van onbekende kale mannen op sociale media met teksten als “Succes Jaap”, “Gefeliciteerd Jaap” en “Welkom Jaap”.