Familie gedode journalist Khashoggi vergeeft moordenaars

De familie van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi vergeeft de moordenaars. Dat heeft de zoon van de journalist, Salah Khashoggi, laten weten via Twitter.

Salah Khashoggi, de zoon van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Jhashoggi laat weten dat zijn familie de moord vergeven via Twitter: ‘Op deze gezegende avond in de gezegende maand van de ramadan herinneren wij ons wat God zei: Als een persoon kan vergeven en het kan goedmaken, dan krijgt hij een beloning van Allah’, aldus Khashoggi. ‘Daarom kondigen de zoons van martelaar Jamal Khashoggi aan dat we zijn moordenaars vergeven.’

De journalist, die schreef voor de Amerikaanse krant The Washington Post, werd in 2018 in het consulaat van Saudi-Arabië in het Turkse Istanboel gedood. Hij was daar om papieren in orde te maken voor zijn huwelijk met de Turkse Hatice Cengiz, die hem buiten opwachtte. Zijn lijk is nooit gevonden. De journalist leunde aanvankelijk bij het Saudische bewind aan, maar stelde zich later kritisch op. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman hing altijd als een schaduw boven de moordzaak. Khashoggi was in zijn columns in The Washington Post bijzonder kritisch voor de kroonprins.

Onderzoek naar de moord

Een Saudische rechtbank veroordeelde in december 2019 vijf mannen tot de doodstraf voor de moord. De speciale rapporteur van de VN over de moord op de journalist, Agnès Callamard, sprak toen van een ‘farce’. De VN-secretaris-generaal António Guterres eiste een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de moord. Turkije hekelde dat het onderzoek niet eens verduidelijkt heeft waar het lichaam van de journalist is, of wie de opdracht heeft gegeven.

In maart kondigde Turkije aan dat het twintig Saudi's gerechtelijk zal vervolgen in de zaak. De procureur-generaal van Istanboel zei dat het toen ook om twee familieleden van de Saudische kroonprins ging: ex-adviseur Saoud al-Qahtani en generaal Ahmed al-Assiri. Ze worden ervan beschuldigd dat ze de opdracht hebben gegeven tot moord met voorbedachte rade. De achttien andere verdachten worden beschuldigd van deelname aan de moord. Alle twintig verdachten riskeren levenslange opsluiting.