Man opgepakt die moord op zwarte jogger in Georgia filmde

In de Amerikaanse staat Georgia is een man opgepakt die de moord op de zwarte jogger Ahmaud Arbery filmde. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. De zaak deed veel stof opwaaien in de VS, en de werking van het gerecht werd in vraag gesteld.

De 50-jarige William ’Roddie’ Bryan werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Arbery in februari. De videobeelden gemaakt met zijn telefoon doken een tijd na de moord online op, waarna het onderzoek naar de feiten werd heropgestart.

In de opname is te zien hoe Ahmaud Arbery aan het joggen is in een woonwijk van Brunswick. Terwijl hij een witte pick-up passeert waarop een man staat, wordt hij tegengehouden door een tweede man die hem grijpt. Vervolgens klinken drie schoten.

Volgens zijn advocaat is Bryan onschuldig en was hij niet gewapend op het moment van de feiten. Hij zou ook niet hebben overlegd met de twee andere mannen, vader en zoon Gregory en Travis McMichaels. Zij werden eerder al opgepakt en beschuldigd van moord. Ze verklaarden dat ze dachten dat de jogger een inbreker was.