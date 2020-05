Waasland-Beveren vecht verplichte degradatie aan

De raad van bestuur van Waasland-Beveren heeft groen licht gegeven om de verplichte degradatie naar 1B aan te vechten. De Waaslanders willen alle middelen aanwenden om hun gelijk te halen, desnoods voor de rechtbank. Anderzijds bestudeert de club de mogelijkheid om de licentie van Moeskroen aan te vechten.

De manier waarop de Henegouwers hun licentie kregen, vinden ze in het Waasland een schande. De beloften dat Moeskroen de nodige financiële middelen zou storten, volstond. En dat terwijl andere clubs zoals KV Oostende hemel en aarde moesten bewegen om het geld effectief op een rekening van de club te hebben. Twee maten en twee gewichten? De Beverse advocaten denken dan ook dat ze goeie kans maken om te winnen. ‘Moeskroen is een ander verhaal’, aldus Rombouts. ‘Ze hebben hun licentie via het BAS verworven. Maar de motivering van het BAS vinden wij hallucinant. Mogelijks gaan we die beslissing bij de burgerrechtbank aanvechten. Daarover zijn we ons aan het beraden.’

De eerste stap is al gezet. Waasland-Beveren heeft een verzoek tot bemiddeling gestuurd naar Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League. ‘Als er een conflict is binnen de Pro League of als een lid niet akkoord is met de beslissing van de Algemene Vergadering kan er een mediatie plaatsvinden onder leiding van de voorzitter van de Pro League’, vertelt Tom Rombouts, clubadvocaat en bestuurslid van Waasland-Beveren. ‘Dat staat letterlijk beschreven in de statuten van de Pro League.’ Waasland-Beveren wacht nu op een standpunt.

BAS aanvechten

Als blijkt dat die mediatie geen soelaas biedt of er geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek, stapt de club naar het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) om die beslissing van de Algemene Vergadering aan te vechten. ‘De Pro League voorziet in haar statuten dat deze procedure via het BAS moet verlopen. Na de beslissing van het BAS kunnen we eventueel nog naar de burgerrechtbank stappen.’

De Pro League hakte vorige vrijdag definitief de knoop door: het seizoen 2019-2020 werd stopgezet met Club Brugge als kampioen en Waasland-Beveren als degradant. Vooral die degradatie heeft grote gevolgen voor meerdere clubs, aangezien het lange tijd leek dat volgend seizoen 18 clubs in 1A zouden mogen aantreden. Vooral de manier waarop die beslissing tot stand kwam, oogstte heel wat kritiek.

‘Seizoen schrappen of 18 ploegen’

‘Als er een kampioen is, moet er ook een zakker zijn, om de geest van de sport te respecteren’, klonk het toen bij Mehdi Bayat, voorzitter van de KBVB. ‘Waasland-Beveren stond laatste en is dus de logische degradant. En vanuit die redenering dient er ook een stijger uit 1B te zijn. Daarom dat er ruimte is voor de return van de promotiefinale tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot.’

Maar volgens Waasland-Beveren is de beslissing van de Algemene Vergadering van 15 mei fundamenteel niet rechtsgeldig en niet conform de statuten. ‘Zo moet de agenda van de Algemene Vergadering acht kalenderdagen op voorhand uitgestuurd worden’, verduidelijkt Rombouts. ‘Wij hebben pas op 11 mei een eerste uitnodiging mogen ontvangen. Veel te laat, dus. Bovendien werd diezelfde agenda op vrijdag 15 mei, de dag van de beslissing, om half tien en half elf nog tweemaal gewijzigd. En dat enkele uren voor één van de belangrijkste vergaderingen in de geschiedenis van de Pro League. Als die vergadering niet rechtsgeldig is, is de beslissing evenmin rechtsgeldig.’

Een schrapping van het seizoen of een competitie met 18 ploegen is dan ook waar de Waaslanders voor pleiten. ‘In het seizoen 1939/1940 en 1944/1945 werd de competitie tweemaal geannuleerd, zonder kampioen of degradant’, aldus Rombouts. ‘Dat zijn twee belangrijke precedenten waarop we ons kunnen beroepen. En dat heeft niks te maken met het feit of Club Brugge kampioen mag zijn of niet. Als de competitie nietig zou verklaard worden, is Club de morele kampioen. Maar op dit moment kijken we enkel in het belang van Waasland-Beveren.’

Financiële kater?

De Waaslanders zijn dan ook van plan hun vel duur te verkopen. ‘Wij gaan alle rechtsmiddelen uitputten’, besluit Rombouts. ‘Wij zijn de Leeuwen van Beveren. Wel, de leeuw klauwt terug. Wij laten ons niet doen. Akkoord: we hebben enkele jaren tegen de degradatie gevochten. Maar wij zijn wel een van de vijf profclubs die positieve cijfers kunnen voorleggen. Wij hebben geen schulden, maken elk jaar winst en krijgen elk jaar zonder problemen onze licentie. Wij leggen een mooi, financieel parcours af, maar worden daar uiteindelijk voor gestraft. Terwijl andere clubs met allerlei constructies toch kunnen overleven. Dat moet dringend eens veranderen.’

De reglementen van de Pro League maken een rechtsgang allesbehalve makkelijk voor Waasland-Beveren. Bij gerechtelijke stappen dreigen de Waaslanders hun tv-geld te verliezen en dan doemt de rand van de afgrond op.

Volgens de statuten van de Pro League mag een club niet naar de burgerlijke rechtbank trekken. Dan sluit het zichzelf uit en worden de tv-gelden geblokkeerd. In 1B zal dat zo’n 600.000 euro zijn, maar voor dit seizoen had Waasland-Beveren recht op 2,89 miljoen. Zonder dat geld is het moeilijk om te overleven.

Zeker omdat de Pro League vrijdag nog financiële implicaties op de agenda zette. Wie tegen de competitieformat met 16 clubs stemde of technische werkloosheid gebruikte voor zijn spelers, heeft geen recht op solidariteit. Weer 200.000 euro minder op de Beverse rekening. In principe hadden ze op de Freethiel ook nog recht op 140.000 euro compensatie voor de gemiste thuismatch tegen AA Gent op speeldag 30, maar ook die vervalt als er geprocedeerd wordt voor de rechtbank.

Maar de Waaslanders hebben niets meer te verliezen. De toekomst oogt niet rooskleurig als ze zakken. Op de achtergrond volgden Duitse kandidaat-overnemers deze zaak nog met argusogen, maar zullen die nog investeren als Waasland-Beveren niet meer op het hoogste niveau speelt? Twijfelachtig. ‘Dit is een drama voor onze club’, aldus Wim Van Goethem van het overkoepelende supportersorgaan. ‘Zo krijgen de mensen een degout van het voetbal.’