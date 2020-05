Eerste zomerdag van het jaar is een feit

Voor het eerst dit jaar steeg het kwik in het meetstation van Ukkel boven de 25 graden. Daarmee is deze Hemelvaartsdag meteen ook de eerste officiële zomerdag van het jaar.

‘Om 15.20 uur in Ukkel 26,5°C. Eerste zomerdag van 2020’, meldde weerman Frank Deboosere op Twitter. Volgens het KMI spreken we van een zomerdag als de meteorologen in Ukkel een temperatuur boven de 25 graden optekenen.

Om 15.20 uur in Ukkel 26,5°C. Eerste zomerdag van 2020. — Frank Deboosere (@frankdeboosere) May 21, 2020

We hebben al een behoorlijk mooi voorjaar achter de rug, en 21 mei mag vroeg lijken voor een eerste zomerdag, maar dat is het eigenlijk allerminst. Vorig jaar viel de eerste zomerdag bijna een maand vroeger: op 22 april. En in 1939 steeg het kwik al op 11 april boven de 25 graden.

Captatieverbod door droogte

Het is ook heel droog weer. Door de enorme droogte van de afgelopen maanden, wordt een captatieverbod ingevoerd om watertekort te vermijden.

In West-Vlaanderen geldt op een zestal ecologisch kwetsbare waterlopen en op het Blankaertbekken vanaf donderdag een verbod om water op te pompen.

Ook Oost-Vlaanderen gaat voor een captatieverbod. De waarnemend gouverneur van de provincie, Didier Detollenaere, stelde het verbod in op negentien plaatsen. Vanaf donderdag is oppompen er verboden. Vanaf dezelfde dag geldt ook een captatieverbod over 80 procent van het Limburgse grondgebied.

In Antwerpen geldt al sinds 8 mei een captatieverbod voor tien stroomgebieden. Het waterpeil in alle vijftien ecologisch kwetsbare waterlopen in Antwerpen volgt de provincie systematisch op. Op basis van de peilmetingen kan het captatieverbod worden aangepast.

Het is uitzonderlijk dat de provincies zo vroeg in het jaar een captatieverbod invoeren. ‘Vorig jaar gebeurde dat pas begin juli, maar door de extreme droogte moeten we nu al ingrijpen. De verzilting treedt nu al op’, zei West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé.