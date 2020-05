Goossens: ‘Stijging van ziekenhuisopnames beetje verontrustend’

In de nieuwe coronacijfers van donderdag valt vooral één cijfer op: het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis stijgt voor de derde dag op een rij. Microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) noemt dat ‘wel een beetje verontrustend’.

De voorbije 24 uur werden 71 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen in ons land. Dat is iets meer dan de dag voordien, en bovendien al de derde stijging op een rij. ‘Enerzijds is 71 opnames echt niet veel, anderzijds is het inderdaad voor de derde dag op een rij een stijging’, zei microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) in VTM Nieuws. ‘We zien geen daling meer, en dat is wel een beetje verontrustend.’

De virologen hoopten het aantal bijkomende ziekenhuisopnames per dag onder 50 te krijgen, maar dat lukt maar niet. ‘Mogelijk is het de invloed van de versoepeling van de maatregelen’, zegt Goossens. ‘Die effecten gaan we in de komende dagen zien. Het “Moederdag-effect” (de maatregelen rond sociaal contact werden versoepeld op 10 mei, red.) zal volgende week in de cijfers te zien zijn.’

Weekendeffect

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano blijft voorzichtig. ‘We weten dat in het begin van de week die ziekenhuisopnames meestal wat lager zijn door het weekendeffect. En naarmate de week vordert, hebben de cijfers de neiging om te stijgen. Die 71 nieuwe opnames die we nu zien kunnen dus te maken hebben met een compensatie van dat weekendeffect. Bovendien kan men door het verlengd weekend van Hemelvaart al eens sneller beslissen om mensen toch nog op te nemen. Al kan het ook om een reële stijging gaan, dat is niet zo makkelijk uit elkaar te halen’, zegt hij in een reactie aan VRT NWS.

In Het Journaal op Eén maakte viroloog Marc Van Ranst zich nog geen zorgen. ‘Over stijgende cijfers op 1 dag maken we ons geen zorgen, als we die stijging zien in een reeks, bijvoorbeeld over een week tijd, dan wordt het wel belangrijker om rekening te houden met het feit dat dit te maken heeft met de versoepelingen.’

Goossens, ten slotte, tempert ook het “Moederdag-effect”: ‘Er zal wellicht een stijging te zien zijn, maar ik verwacht niet dat die groot zal zijn. Onderschatting is natuurlijk de grootste vijand van dit virus, maar ik denk dat het zal meevallen.’