Brandweer waarschuwt voor gevaren van alcoholgel

Brandweerzones uit het hele land waarschuwen voor desinfecterende handgel. Het goedje in de zon leggen, zeker in een hete auto, kan brand veroorzaken.

‘Je moet er voorzichtig mee omspringen’, zegt Kristof Geens, de woordvoerder van de brandweerzone Antwerpen. ‘Die handgel in de volle zon laten liggen, is vragen om problemen. En al zeker in je auto: daar wordt het heel warm als de zon schijnt.’

In die hete omstandigheden kan de alcohol in de gel verdampen, en dat kan brand veroorzaken. Zo ontstond maandag al een brand in een garagebox in Dendermonde, waar onder meer alcoholgel bewaard wordt.

‘Als je de handgel toch in je auto wilt laten liggen, leg ze dan in de schaduw. Of in het handschoenkastje, dat lijkt me ideaal.’

De brandweer wijst er ook op dat het belangrijk is om de handalcohol altijd goed te laten opdrogen na gebruik. ‘Zeker bij contact met vuur of statische elektriciteit kan die ontbranden’, klinkt het bij Brandweerzone Centrum.