Wereldbank stelt crisisexpert aan

In tijden van crisis heeft de Wereldbank een expert in crises aangesteld als nieuwe hoofdeconoom: Carmen Reinhart.

De Wereldbank heeft Harvard-professor Carmen Reinhart benoemd tot hoofdeconoom en vicepresident. Daarmee kiest de organisatie, die voorheen een mannenbolwerk was, voor de tweede opeenvolgende keer een vrouw als belangrijkste deskundige.

De keuze voor Reinhart is geen toeval. De Wereldbank heeft met haar een kenner van economische crises aan boord gehaald. En dat komt in de wereldwijde coronacrisis bijzonder goed van pas. Het aantal ontwikkelingslanden dat in financiële problemen raakt, groeit in snel tempo door de coronacrisis en de lage olieprijs. Veel opkomende economieën kampen bovendien met massale kapitaalvlucht, wat de situatie verergert.

Reinhart is vooral bekend van het boek This time it’s different, dat zij schreef met econoom Kenneth Rogoff. In deze geschiedenis van acht eeuwen van financiële crises schetsen de auteurs het beeld dat landen keer op keer in dezelfde economische valkuilen trappen, waardoor nieuwe crises onvermijdelijk zijn.

Eerder U dan V-vorm

Over de uitkomst van deze crisis is Reinhart pessimistisch. ‘Ik geloof meer in een herstel in de vorm van een U dan in een V’, verklaarde de Harvard-professor onlangs nog in een exclusief interview met deze krant. ‘Ik verwacht meer bedrijfsfaillissementen en landen die bankroet zullen gaan dan tijdens de financiële crisis. In Latijns-Amerika en Afrika moet de klap nog komen.’

Reinhart maakt ook deel uit van een nieuw groepje adviseurs dat IMF-topvrouw Kristalina ­Georgieva in het leven riep om zich over de corona­crisis te buigen.