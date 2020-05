Mondmaskers Defensie niet op tijd, maar wel iets goedkoper

De miljoenen mondmaskers die Defensie bestelde om uit te delen aan de bevolking zullen ten vroegste volgende week allemaal geleverd zijn. De factuur zakt daardoor wel een beetje.

De eerste lading van de enorme bestelling stoffen mondmaskers die Defensie begin mei plaatste, is geleverd. Het Gentse bedrijf Tweeds & Cottons leverde vorige zaterdag al 1 miljoen maskers, en dit weekend volgen de overige 2 miljoen die Defensie er besteld had. Dat is netjes voor de deadline van zondagavond 23.59 uur. Een andere leverancier, het Luxemburgse Avrox, zal die deadline niet halen.

De bestelling bij Avrox is vele keren groter, het gaat om 15 miljoen maskers. Een deel daarvan wordt ook dit weekend geleverd, maar de rest volgt pas volgende week, na de deadline. Dat meldt Defensie in een persbericht. ‘Iedere dag vertraging in de levering zal, zoals contractueel voorzien, het onderwerp uitmaken van een boete en dit vanaf 25 mei’, staat daarin te lezen.

Tot 750.000 euro boete per dag

Volgens Le Soir bedraagt de boete per dag 2 procent van de kostprijs van de te laat geleverde maskers, en dit met een plafond van 10 procent van de totale factuur. Die bedraagt 37,5 miljoen euro, wat zou betekenen dat de boete kan oplopen tot 750.000 euro per dag, als Avrox te laat is met de volledige levering.

Defensie en het kabinet van minister van Defensie Philippe Goffin (MR) konden die cijfers niet bevestigen. Vast staat wel dat de totale factuur ‘gunstiger’ zal worden door de boete.

Defensie zal in ieder geval de factuur pas betalen als alle maskers geleverd zijn én ‘kwalitatief aanvaard’ worden. Beide leveranciers bezorgden op voorhand stalen en die bleken na tests in zowel een lab van Defensie als in een gespecialiseerd onafhankelijk laboratorium aan de normen te voldoen.

Beloofd door de regering

De bestelling door Defensie kwam er na de belofte van de regering dat elke Belg een gratis mondmasker zou krijgen. Er wordt nog onderzocht hoe de maskers verdeeld worden. De bedoeling is dat via de apothekers te laten gebeuren. ‘Het distributienetwerk is snel en efficiënt, en de apothekers zijn het best gevormd om richtlijnen voor het gebruik en het onderhoud aan de bevolking te geven. Ze laten ook een geïndividualiseerde verdeling toe’, staat nog het persbericht van Defensie.

De regering beloofde voorts nog om alle Belgen twee filters te bezorgen die ze kunnen aanbrengen in zelfgemaakte maskers. Die bestelling is in handen van minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V). In de maskers die Defensie bestelde, passen die filters echter niet. Goffin gaf eerder in het parlement al toe dat de bestelde maskers niet compatibel zijn met de filters.