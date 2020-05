Boris Johnson ontsnapt aan strafonderzoek naar belangenvermenging

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de subsidies die de Britse premier Boris Johnson als burgemeester van Londen aan de Amerikaanse zakenvrouw Jennifer Arcuri verleende. ‘Geen enkel bewijs gevonden.’

In de herfst van vorig jaar barste een nieuwe schandaal los rond Boris Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Toen Johnson tussen 2008 en 2016 burgemeester was van Londen, kende hij subsidies toe aan de bedrijven die de Amerikaanse Jennifer Arcuri runt. Arcuri vergezelde Johnson ook op handelsmissies. De twee bleken goede vrienden te zijn, waardoor ze de schijn van belangenvermenging wekten.

Destijds ontkenden zowel Johnson als Arcuri de geruchten. ‘Elke subsidie die mijn bedrijven hebben gekregen en elke handelsmissie waarop ik aanwezig was, hebben alleen te maken met mijn rol als zakenvrouw’, liet Jennifer Arcuri weten. Arcuri heeft onder meer het bedrijf Hacker House opgericht dat ethische hackers inzet om zwakke plekken in de informatica van bedrijven te zoeken.

De overheidsdienst Independent Office for Police Conduct (IOPC) moest nagaan of er reden was om een strafonderzoek tegen de voormalige burgemeester van Londen te openen. Nadat het naar eigen zeggen 900 documenten en het relevante mailverkeer over de periode van acht jaar onder de loep had genomen, oordeelde het IOPC dat er geen reden was om een strafonderzoek te openen.

‘We hebben geen enkel bewijs gevonden van invloed van meneer Johnson op het verstrekken van steunfondsen aan mevrouw Arcuri, noch van invloed of van een actieve rol bij het verzekeren van haar deelname aan handelsmissies’, zegt de algemeen directeur van het IOPC, Michael Lockwood.

Een audit van de regering kwam maanden geleden al tot de conclusie dat de toekenning van 100.000 pond uit een regeringsfonds aan Arcuri gerechtvaardigd was.