Brand bij voormalige kerncentrale in Nederland

In het Nederlandse Dodewaard is donderdagmiddag brand ontstaan in een voormalige kerncentrale. De brandweer rukte met man en macht uit. Er is geen gevaar voor radioactieve straling, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De kerncentrale van Dodewaard is al sinds 1997 niet meer in gebruik. Volgens de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) gaat het om een ‘veilig ingesloten centrale’. De brand zou op het dak van de centrale woeden. Mogelijk liggen daar ook gasflessen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan Omroep Gelderland. Bij NOS liet de woordvoerder weten dat er geen gevaar is voor radioactieve straling.

In 1969 opende de eerste Nederlandse kernenergiecentrale in Dodewaard. Tussen 1997 en 2005 is de centrale uit bedrijf gehaald. Volgens de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is alle splijtstof afgevoerd, de installatie drooggemaakt en de gebouwen zijn, op een paar deuren na, dichtgemetseld. De ontmanteling, waarbij de radioactieve bestanddelen worden verwijderd, zou volgens wettelijke regels uiterlijk op 1 juli 2045 moeten beginnen.