Verlies van geur- en smaakzin is het meest voorkomende symptoom van het nieuwe coronavirus. ‘Vermoedelijk is die anosmie meestal slechts tijdelijk’, zegt dokter Bob Lerut. Sofie Cools (31) leefde zelf zonder reukvermogen: ‘Ik was bang dat ik niet meer opgewonden zou geraken van mijn vriend.’