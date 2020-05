CM pleit voor structurele loonsverhoging in zorgsector op Rerum Novarum

De zorgverleners hebben het land tijdens de coronacrisis rechtgehouden, zo zegt het christelijk ziekenfonds naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging. Voor de CM verdienen ze daarom een structurele loonsverhoging.

Na de virtuele speeches van ACV-voorzitter Marc Leemans en zijn collega van beweging.net Peter Wouters, is het donderdag op Hemelvaartsdag de beurt aan CM-voorzitter Luc Van Gorp. Hij wil de COVID-19-crisis aanwenden om een nieuwe richting in te slaan. Want er is volgens hem naast een economische ook nood aan een maatschappelijke relance. Maatschappij en economie waren immers niet duurzaam, sociaal, eerlijk of rechtvaardig georganiseerd, klinkt het.

Van Gorp schuift daarom enkele pistes naar voren. Zo zijn meer middelen nodig voor de zorgsector, naast een rechtvaardigere verdeling van mensen en middelen. Bijvoorbeeld de woonzorgcentra hebben ‘absoluut nood aan meer mankracht’.

‘Tijdens de gezondheidscrisis hebben we nog maar eens gemerkt dat onze zorgverleners van goudwaarde zijn. Dit moet morgen ook het geval zijn, zonder onderscheid. De mensen in de zorg mogen niet met zich laten sollen. Zij zijn niet langer het kneusje van de klas. Dat geldt niet alleen voor de ziekenhuiszorg, maar ook voor mentale gezondheidszorg, de thuiszorg, de zorg voor personen met een beperking, de jeugdzorg en de hele ouderenzorg’, aldus Van Gorp. Zij verdienen een structurele loonsopslag, en geen eenmalige premie. De middelen zijn nu ongelijk verdeeld binnen de zorg, ‘de loonspanning is vandaag te hoog’.

Nieuw politiek systeem

Van Gorp wil bovendien het gezondheidszorgmodel ‘grondig tegen het licht houden’. Na de crisis zal het niet meer business as usual zijn in de ziekenhuizen. En de woonzorgcentra zullen zich anders moeten organiseren, ‘wellicht een stuk kleinschaliger’.

De CM-voorzitter pleit voorts ‘resoluut voor een nieuw politiek systeem’, waarbij hij bijvoorbeeld verwijst naar het feit dat er acht ministers bevoegd zijn voor Volksgezondheid. ‘Wij hebben nood aan een nieuwe generatie politici die bereid is om het huidige politieke systeem af te breken en terug op te bouwen.’

Voorts voegt de CM-voorzitter er onder meer aan toe dat ‘gezond zijn, meer is dan niet ziek zijn’. Zo wil hij het belang van andere elementen onderstrepen die evengoed invloed hebben op gezondheid en levenskwaliteit. Luc Van Gorp pleit meer algemeen ook voor meer kleinschaligheid.