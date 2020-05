Opnieuw naar uw tweede verblijf: wat zijn de voorwaarden?

Het is officieel: wie een tweede verblijf heeft, mag er weer naartoe gaan. Maar met wie? En wat is een ‘tweede verblijf’ precies?

Het ministerieel besluit over de tweedeverblijvers is in het Staatsblad gepubliceerd. De druk op de verschillende regeringen werd te hoog om het verbod om naar een tweede verblijf te gaan tot de voorziene datum (8 juni) vol te houden. Vanaf nu, woensdagavond, is het verbod opgeheven.

Al wie een appartement heeft aan zee of een huisje in de Ardennen juicht. Het hemelvaartweekend lijkt plots nóg een pak zonniger. Toch is de doelgroep van het besluit ruimer dan alleen de klassieke ‘tweedeverblijvers’. Ook wie een tweede eigendom huurt (voor minstens één jaar) mag daar opnieuw naartoe. Campings verhuren bijvoorbeeld vaak ‘jaarplaatsen’ voor caravans en mobilhomes.

Let op: wie een mobilhome of caravan maar géén vaste standplaats heeft, kan niet genieten van dit besluit, en mag dus niet naar een camping trekken.

Met wie?

Eigenaars mogen uiteraard met hun eigen gezin naar het buitenverblijf. Maar er is méér goed nieuws: ook je bubbel mag mee. ‘Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis of in de tweede verblijfplaats tot vier personen ontvangen’, staat te lezen in het besluit.

De bubbel wordt nog steeds streng geïnterpreteerd. ‘Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis of in de tweede verblijfplaats is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft.’

Gaat je zoon dus mee naar een tweede verblijf van een vriend, dan is je hele gezin gebonden aan de bubbel van je zoon. Die regel is nu overigens ook al van kracht. Eens je een bubbel hebt gevormd, of die nu thuis of in de tweede verblijfplaats vertoeft, is je hele huishouden - al wie onder één dak woont - eraan gebonden.