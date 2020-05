Maleisiër via Zoom ter dood veroordeeld

In Singapore heeft een Maleisische man via videoapp Zoom zijn doodsvonnis moeten aanhoren. Mensenrechtenwaakhond Amnesty International spreekt over een inhumane daad.

Via een videogesprek in Zoom. Zo moest de 37-jarige Maleisiër Punithan Ghenasan van het Singaporese hooggerechtshof aanhoren dat zijn leven beëindigd zal worden.

Ghenasan zat al een tijd vast op verdenking van drugstrafiek, een praktijk waar de Zuid-Aziatische staat bijzonder streng tegen optreedt. In 2011 zou hij betrapt zijn op het smokkelen van cocaïne.

Absurd

Mensenrechtenwaakhond Amnesty International spreekt zich bijzonder streng uit over de strafmaat. ‘Of het nu via Zoom of in een rechtbank is. Een doodstraf is altijd inhumaan en wreed’, klinkt het. ‘Deze zaak is een zoveelste herinnering aan het feit dat Singapore de internationale regels aan zijn laars blijft lappen door de doodstraf als voornaamste straf op drugstrafiek blijft zetten.’

Volgens Amnesty International is Singapore een van de vier overgebleven landen waar nog steeds mensen geëxecuteerd worden voor drugsdelicten. Volgens de organisatie is het hoog tijd dat de staat die draconische maatregelen herziet. ‘In een tijd waarin onze aandacht naar het redden en beschermen van mensenlevens in een pandemie gaat, is de doodstraf des te absurder’, valt te horen.

Een advocaat van Ghenasan tekent beroep aan tegen het vonnis.