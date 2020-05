‘Akkoord over redding Lufthansa’

Na weken onderhandelen, heeft de Duitse regering een akkoord gesloten met Lufthansa, meldt Der Spiegel. Door de coronacrisis heeft de Duitse luchtvaartreus 9 miljard euro staatssteun nodig om te overleven.

De Duitse regering had wel oren naar die vraag om staatssteun, maar coalitiepartners CDU en SPD discussieerden over de vorm. De socialisten wilden een participatie in het bedrijf, om zo inspraak te kunnen krijgen in het bestuur. Op die manier kan de overheid makkelijker voorwaarden – op het gebied van personeelsbeleid of ecologie, bijvoorbeeld - afdwingen, is de redenering. Maar Lufthansa wou daar niet van weten. ‘We willen staatssteun, maar geen staatsmanagement’, zei ceo Carsten Spohr aan zijn aandeelhouders. Hij kreeg daarin steun van de christendemocraten van Angela Merkel.

Toch lijkt Spohr aan het kortste eind te trekken. Volgens de informatie van Der Spiegel zal de Duitse overheid 25 procent plus één aandeel in handen krijgen – een zogenoemde blokkeringsminderheid. De overheid zou nu twee afgevaardigden in de raad van bestuur krijgen.

De doorbraak in Duitsland plaveit mogelijk ook de weg naar een akkoord tussen de Belgische overheid en Brussels Airlines, dat eveneens zwaar getroffen werd door corona. Brussels Airlines is een dochtermaatschappij van Lufthansa en heeft naast 290 miljoen euro staatssteun om de crisis te overleven, ook investeringen nodig van Lufthansa. De onderhandelingen zijn nog steeds aan de gang.