Hoe een 200-jarige paus ons een vrije dag bezorgde

Op Hemelvaart krijgen heel wat Belgen een extra betaalde vakantiedag. Een cadeautje van paus Leo XIII die de kerk in 1891 dichter bij het werkvolk wou brengen.

Voor veel mensen is vandaag een lang weekend begonnen. Elk jaar, veertig dagen na Pasen, vieren we Hemelvaart. Volgens het christelijke verhaal gaat het om de dag waarop Jezus voor de ogen van zijn volgelingen het aardse voor het hemelse inruilde, precies veertig dagen na zijn wederopstanding.

Een symbolische dag voor de katholieke kerk, maar lang niet altijd een feestdag. Die kwam er pas tegen het einde van de negentiende eeuw. In volle industriële revolutie keerden steeds meer arbeiders hun rug naar de kerk die zij als elitair en afstandelijk beschouwden. In veel steden groeide het socialisme uit tot een ware concurrent voor de kerk.

?Rerum Novarum

De socialistische vakbonden wonnen steeds meer terrein en riepen 1 mei uit tot het feest van arbeid. De kerk besefte dat het zielen aan het verliezen was en reageerde. In 1891 schrijft toenmalig paus Leo XIII het Rerum Novarum (Latijn voor omwenteling, red) , een pauselijk document waarin hervormingen binnen de kerk besproken worden. Rome moet vanaf dan weer dichter bij de mens staan en zich bewust worden van de groeiende klassenongelijkheid tussen de vaak straatarme arbeiders en rijke fabrieksbazen. Het Rerum Novarum luidt de aanzet voor christelijke volkspartijen in en ook een christelijke vakbeweging krijgt vorm.

Om niet achter te blijven op de socialisten roept deze vakbeweging ook een eigen feestdag voor de arbeidende klasse in: het feest van Rerum Novarum waarvoor Hemelvaartsdag wordt uitgekozen. Dat verlengde weekend hebt u dus niet zomaar aan een bijbels verhaal te danken, maar wel aan de sociale omwenteling binnen de katholieke kerk.