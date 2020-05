Tweedeverblijvers mogen weldra terug naar buitenverblijf

De federale regering en de deelregeregingen hebben een consensus bereikt over het opheffen van het verbod op tweedeverblijvers, zegt minister-president Jan Jambon. Zodra het ministerieel besluit is gepubliceerd, is het verbod opgeheven. Omwille van de coronacrisis mochten mensen zeker tot 8 juni niet naar hun tweede verblijf afzakken.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week nog dat tweedeverblijvers ten vroegste vanaf 8 juni opnieuw toegelaten werden. Via een elektronisch overleg tussen de verschillende regeringen werd een overeenkomst gevonden dat mensen met een tweede verblijf daar opnieuw naartoe mogen gaan. Ook de kustburgemeesters zijn geconsulteerd.

Het verbod wordt officieel opgeheven zodra het ministerieel besluit gepubliceerd is. Mogelijk gebeurt dat nog vandaag. Dat zou betekenen dat tweedeverblijvers dit weekend naar hun buitenverblijf kunnen. Dan gaat het niet enkel over de kust, mensen mogen ook bijvoorbeeld terug naar de Ardennen. Het gaat niet enkel over eigenaars, ook langetermijnhuurders vallen onder de beslissing.

Premier Wilmès liet al verstaan snel een oplossing te willen voor tweedeverblijvers, en beloofde ‘de komende dagen’ een regeling te vinden. 'We gaan een heropening niet nodeloos vertragen', zei ze in de Kamer, maar een precieze datum gaf ze nog niet. 'Het gaat niet alleen om chique villa's, er zijn ook veel mensen met een caravan,en die hebben het recht om naar hun tweede verblijf te gaan.'

Het verbod dat mensen niet naar hun tweede verblijf mochten zette kwaad bloed in ons land, honderden tweedeverblijvers bundelden hun krachten in een juridische procedure tegen de staat.

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein is blij de tweedeverblijvers opnieuw te mogen verwelkomen.