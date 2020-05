Antwerpse politie neemt auto met ‘draaiende nummerplaten’ in beslag

De Antwerpse politie heeft een wagen in beslag genomen die uitgerust was met een mechanisme om de nummerplaat automatisch te veranderen. Dat schrijft de Gazet Van Antwerpen en de politie bevestigt het nieuws.

De speurders kwamen de wagen op het spoor dankzij een filmpje dat op sociale media circuleerde.

Het mechanisme in kwestie zorgt ervoor dat je met een druk op de knop van een afstandsbediening de nummerplaat kan laten draaien naar een andere, valse plaat. Op die manier kan je als bestuurder ongestraft flitspalen en andere snelheidscontroles omzeilen. Dat is uiteraard strafbaar.

De Antwerpse politie kon een van de nummerplaten in het filmpje linken aan een adres in het district Wilrijk. Daar trof de politie de wagen en vervolgens ook de bestuurder aan. De man bekende dat hij over het mechanisme in kwestie beschikte. De tweede nummerplaat van de wagen bleek een vervalste reproductie van een bestaande plaat die op naam staat van een wellicht nietsvermoedende bewoner van Bredene. In de wagen met het mechanisme lagen trouwens nog twee andere vervalste nummerplaten.

De wagen met het mechanisme werd in beslag genomen en de bestuurder zal nog verder worden verhoord. Ook in Gent stond de wagen trouwens al geseind in een politieonderzoek.