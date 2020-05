Uitzonderlijk vroeg oppompverbod: 'We moeten echt voorzichtig zijn'

De provincies West-Vlaanderen en Antwerpen voeren op verschillende plaatsen een oppompverbod in op ecologisch kwetsbare plekken vanwege de aanhoudende droogte. Verwacht wordt dat de andere provincies zullen volgen. ‘We moeten zo veel mogelijk water sparen en ophouden’, reageert hoogleraar ecosysteembeheer en waterbeheer Patrick Meire (UA).

‘We zitten in een evolutie van klimaatverandering, de kans op droge zomers wordt almaar groter en het is nodig om maatregelen te treffen’, zegt Meire. ‘Wat niet wil zeggen dat we elk jaar met een droge zomer te maken zullen krijgen, het kan zijn dat we volgend jaar een natte zomer kennen.’

Het captatieverbod geldt op dit moment niet overal, maar enkel op ecologisch kwetsbare plekken. ‘Maar we moeten het probleem op langere termijn bekijken, als de situatie verslechtert, kan het zijn dat het verbod uitgebreid wordt’, zegt Meire.

Onvoorspelbaar

Het droogteprobleem is volgens Meire ook heel moeilijk in te schatten, omdat veel afhangt van de neerslag. ‘Je weet nooit exact wat er zal gebeuren, er moet een element van voorzichtigheid in het beleid zitten’, vindt Meire. ‘Niemand kan voorspellen wanneer het precies zal regenen, het kan zijn dat het probleem zichzelf oplost, maar het kan ook een heel groot probleem worden.’ De kans bestaat dat de waterbeschikbaarheid voor huishoudens in gedrang komt. ‘Nu is er nog geen probleem met de drinkwatervoorziening, maar we moeten voorzichtig zijn. Hoe meer men nu spaart, hoe minder kans op problemen.’

Daarom vindt Meire dat er op twee vlakken moet ingezet worden op waterbeheer. Ten eerste is het van belang om zo veel mogelijk water te sparen. ‘In het verleden werd er alles aan gedaan om het water zo snel mogelijk naar de zee te evacueren, nu moeten we het water maximaal ophouden’, zegt de hoogleraar. Hij geeft het voorbeeld van een bak. Als de bak halfvol zit en er volgt een droge periode, dan zal die rapper leeg zijn dan wanneer de bak vol zit aan het begin van die periode.

Daarnaast is het verbruik van water ook van belang. ‘Er moeten maatregelen komen voor zowel de landbouw, de industrie als huishoudens’, vindt Meire. Ook moet de teeltkeuze volgens hem afgesteld worden op de beschikbaarheid van water. ‘Er is niet één maatregel nodig, maar een hele reeks’, besluit Meire.