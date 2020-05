Berlijnse clubs opnieuw open, maar dansen is verboden

Nu Duitsland zijn coronamaatregelen heeft versoepeld, gaan ook de Berlijnse nachtclubs mondjesmaat terug open. Dansen is er wel verboden.

In veel Duitse deelstaten mocht de horeca de afgelopen weken opnieuw de deuren openen, dat was ook het geval in hoofdstad Berlijn. En hoewel het wat zoeken is om de afstandsregels te waarborgen, kan de draad min of meer opnieuw worden opgepikt. Dat ligt anders voor de nachtclubs, die worden beschouwd als Berlijnse cultureel erfgoed, want honderden zwetende mensen opeengepakt op een dansvloer is een uitstekende locatie om het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus pijlsnel de hoogte in te jagen.

Maar nog langer gesloten blijven is voor velen ook geen optie, aangezien de rekeningen wel blijven binnenstromen. Verschillende nachtclubs hebben daarom opnieuw de deuren geopend (of zijn dat van plan), maar dan als biertuin. Birgit & Bier, Sisyphos en Rummels Bay verwelkomen opnieuw klanten in hun buitenruimtes, waar ook muziek wordt gespeeld, al mag er absoluut niet worden gedanst, zo schrijft de Berliner Zeitung. Er geldt tafelbediening, mondmaskers zijn verplicht voor klanten en personeel, en er wordt met lichte aandrang gevraagd om enkel recht te staan om naar het toilet te gaan.

Andere clubs wachten liever af voor ze opnieuw de deuren openen, want ze stellen zich vragen bij de economische rendabiliteit. Ook in Duitsland moeten de afstandregels worden opgevolgd, waardoor je sowieso maar een beperkt aantal klanten kan binnenlaten.