In de naam van Jane Roe werd in de VS het recht op abortus in 1973 afgedwongen. De vrouw achter de schuilnaam, Norma McCorvey, keerde zich later tegen dat recht. Op haar sterfbed zei ze dat ze al die tijd betaald werd door ‘pro life’-activisten.

In 1973 legaliseerde het arrest van het Amerikaanse hooggerechtshof in de zaak ‘Roe vs. Wade’ de facto abortus in de Verenigde Staten. In een van de meest controversiële beslissingen ...