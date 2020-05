Uitzonderlijk vroeg oppompverbod in West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen voert vanaf donderdag op verschillende plaatsen een oppomverbod in vanwege de aanhoudende droogte. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé na overleg met de Vlaamse Droogtecommissie.

Door de enorme droogte van de afgelopen maanden, wordt een captatieverbod ingevoerd om watertekort te vermijden.

Op een zestal ecologisch kwetsbare waterlopen en op het Blankaertbekken zal het verboden zijn om water op te pompen. Als de IJzer onder het peil van 2,90 meter komt, dan zal ook aan het IJzerbekken een oppompverbod worden ingevoerd. ‘Momenteel staat het water nu nog 3 meter hoog. We hebben nog wat speling en hopen dat we daar niet verder moeten ingrijpen’, zegt Decaluwé.

Het is uitzonderlijk dat er zo vroeg op het jaar een captatieverbod wordt ingevoerd. Vorig jaar gebeurde dat pas begin juli. ‘Vorig jaar was dat pas begin juli maar door de extreme droogte moeten we nu al ingrijpen. De verzilting treedt nu al op.’

Ook de gouverneurs van de andere provincies beraden zich over een oppompverbod. De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de gouverneurs gevraagd de ecologisch kwetsbare waterlopen te beschermen door te verbieden er nog water uit op te pompen, bijvoorbeeld om akkers te beregenen. In veel water­lopen is het debiet sterk teruggevallen. Ook de grondwaterpeilen staan laag tot zeer laag.

Het zal dus snel en veel moeten regenen om niet in de problemen te komen. Voor de boeren. ‘Want als het niet regent zullen bieten, maïs en andere gewassen kleiner zijn dan normaal en dat heeft grote gevolgen voor de opbrengst’, zegt Hendrik Van Damme van het Algemeen Boerensyndicaat eerder.