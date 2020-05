Het hooikoortsseizoen is van start gegaan, en de symptomen van die allergie lijken op de ziekteverschijnselen van corona. Viroloog Steven Van Gucht legt het verschil uit.

‘De symptomen van een allergie verschijnen van zodra u blootgesteld wordt aan bepaalde hoeveelheid pollen of allergenen, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan’, zegt Van Gucht. ‘Bij covid-19 houden de symptomen ook aan als u binnenblijft.’

Daarnaast veroorzaakt een allergie meestal geen koorts of spierpijn, maar wel een lopende neus, eventueel hoest en jeuk. ‘Bij covid-19 heeft u wel vaak koorts, spierpijn en totale vermoeidheid’, legt Van Gucht uit.

‘Bij een corona-infectie spelen ook andere belangrijke componenten, zoals verlies van geur, koorts en een algemeen ziektegevoel’, weet NKO-arts Peter Hellings van het UZ Leuven.

Om de ongemakken van een allergie te verminderen, raadt Van Gucht aan een zonnebril te dragen, de was niet buiten te drogen, regelmatig te douchen en het haar goed te wassen. ‘Mensen met hooikoorts, die ook vaak moeten niezen en naar buiten gaan, raden we aan een masker te dragen’, zegt Van Gucht. Zo worden de druppels van het niezen niet ver verspreid, maar het kan ook helpen tegen de allergenen in de lucht. ‘We raden absoluut aan om de behandeling tegen hooikoorts of astma niet te onderbreken en de laatste richtlijnen te blijven volgen’, zei Van Gucht.

Deze tips van Sciensano kunnen hooikoortsklachten beperken:

Volg de richtlijnen en bel uw arts bij twijfel of u symptomen heeft van Covid-19, griep of allergie

Volg de aanbevolen behandeling van uw arts

Reinig uw neus met fysiologisch water

Draag een (zonne-)bril om contactreacties te vermijden

Neem een douche en was uw haren voor u gaat slapen

Gebruik papieren zakdoeken en werp deze systematisch weg na elk gebruik

Droog de was niet buiten

Houdt de ramen dicht bij verplaatsingen met de wagen

Vermijd het toevoegen van irriterende of allergene factoren aan uw omgeving (tabak, huisgeuren, kaarsen, wierook, schoonmaakmiddelen of doe-het-zelfproducten, enz.)

Meer informatie is te vinden op airallergie.be.