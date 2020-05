Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger begrijpt niet waarom voetballers geviseerd worden: “Wij zijn niet de enigen die goed verdienen”

De Duitse international Antonio Rüdiger meent dat voetballers te veel kritiek krijgen in het debat over loonsverlagingen door de coronacrisis. “Zijn voetballers dan de enige mensen die goed geld verdienen? Ik geloof het niet”, zegt de verdediger van Chelsea woensdag in enkele Duitse kranten. “Maar het is heel eenvoudig om ons met de vinger te wijzen.” De doorgaans erg goed betaalde Premier League-spelers spraken zich eerder tegen een collectieve loonsverlaging uit, wat op heel wat onbegrip stuitte.

De 27-jarige Rüdiger verwacht niet dat er in het voetbal door de coronacrisis veel zal veranderen. “Ik geloof dat alles snel weer zal zijn zoals voorheen”, aldus de 30-voudige international, die sinds 2017 voor Chelsea speelt. Hij vraagt dat mensen eerst in eigen boezem kijken voor ze kritiek leveren op anderen. “Als iemand een gouden steak eet of een dure jas draagt, dan zal ik daar geen oordeel over uitspreken. Wie ben ik om iets te zeggen over een ander?”

Terwijl de Premier League nog wacht op een hervatting van de competitie, herbegon de Bundesliga vorig weekend. Rüdiger, ex-speler van Stuttgart, volgde de wedstrijden op tv. “Het was wennen, zo zonder supporters en de typische stadionsfeer. Maar ik ben blij dat de bal in Duitsland eindelijk weer rolt.”