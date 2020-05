Duitse ref van match achter gesloten deuren: “Het was leuker dan vroeger”

De Duitse topscheidsrechter Felix Brych was afgelopen weekend bij de hervatting van de Bundesliga achter gesloten deuren spelleider tijdens het duel tussen Augsburg en Wolfsburg. De omgang met spelers en coaches was volgens hem “leuker dan vroeger”.

“Ik wil nog geen algemene conclusies trekken want we moeten nog enkele weken wachten om een beter beeld te kunnen vormen”, zegt Brych woensdag in Bild. “Maar ik merkte tijdens een korte losse babbel gedurende de opwarming dat iedereen erg uitkeek naar de wedstrijd. Het besef was duidelijk aanwezig dat het een voorrecht is om zo snel opnieuw te kunnen voetballen.”

De Bundesliga werd half maart stilgelegd door de coronacrisis en is nu de eerste grote competitie waar de bal opnieuw rolt. Alle duels moeten wel zonder publiek doorgaan. Ook in Engeland, Spanje en Italië hoopt men vanaf volgende maand de competitiedraad te kunnen opnemen. In onder meer België, Nederland en Frankrijk is het seizoen definitief beëindigd.