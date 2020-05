In Antwerpen zijn woensdagochtend de twee nieuwe autotunnels onder het Operaplein geopend. Maar één tunnel moest vijf minuten later al dicht.

Met de opening van de tunnels is de beruchte knip in de Antwerpse Leien na drie jaar officieel opgeheven. De tunnel in noordelijke richting moest net na de opening wel alweer tijdelijk dicht omdat een te hoog voertuig - dat bovendien te snel reed - een sprinklerinstallatie beschadigde. De stad hoopt de tunnel later op de dag opnieuw te kunnen openen.

De twee tunnels zijn elk 550 meter lang, waarvan 220 meter echt overdekt. Er geldt een maximumsnelheid van 30 km/u en je mag er slechts in met voertuigen van maximaal 2,90 meter.

Autovrije verbinding

De bouw van de Jeanne Brabantstunnel (richting Zuid) en Jos Brabantstunnel (richting Eilandje), genoemd naar twee iconen van de binnen de nabije Antwerpse opera opgerichte balletschool, nam drie jaar in beslag. Al die tijd waren de Leien, een van de belangrijke noord-zuidassen van de Antwerpse binnenstad, onderbroken ter hoogte van de Teniersplaats. De tunnels waren nodig om het wegverkeer te scheiden van de vele fietsers en voetgangers tussen het Centraal Station en de Meir. Dat komt zowel de veiligheid als de doorstroming ten goede.

‘Nu dit project is afgewerkt, kunnen we verder werk maken van de “Via Sinjoor”, een autovrije verbinding tussen het Centraal Station en de Schelde’, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). ‘Wanneer aan het Operaplein ook de ondergrondse parking en de Rooseveltplaats afgewerkt zijn, wordt dit bovendien de centrale mobiliteitsknoop van Antwerpen.’

Op de opening van de parkeergarage en fietsenstallingen onder en naast het nieuwe plein is het wachten tot september.

Lokaal verkeer

De tunnels zijn in principe bedoeld voor lokaal verkeer. Van buiten de stad kies je vanaf de Antwerpse ring beter voor een kortere weg richting binnenstad in plaats van de hele Leien te volgen.