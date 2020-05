UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin toont zich wel erg positief: “Snel weer voetbal met supporters”

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de Europese voetbalbond (UEFA), weigert te geloven in doemscenario’s. Volgens de Sloveen valt de coronacrisis goed te managen en zullen de stadions snel weer vollopen met supporters. Dat zegt hij woensdag in een gesprek met The Guardian.

“Dit is een ernstige situatie maar we zien een dalende trend en we zijn voorzichtiger geworden. We weten nu meer over het virus en ik ben sowieso een optimistisch persoon. Ik hou niet van die apocalyptische voorspellingen over een tweede, derde en zelfs een vijfde golf. Zoals je weet gaan mensen op een dag dood, maar moeten we ons vandaag zorgen maken? Ik denk het niet. We zijn klaar en zullen de aanbevelingen van de overheid opvolgen maar persoonlijk ben ik er absoluut van overtuigd dat het goede, vertrouwde voetbal met supporters er snel weer zal zijn.”

In onder meer de Bundesliga is de competitie inmiddels hervat voor lege stadions. Maar Ceferin gelooft niet dat dit een blijvend beeld wordt. Het virus zal volgens hem het voetbal niet voor altijd veranderen. “Dit is een nieuwe ervaring en eens we van dat verdomde virus verlost zijn, zullen de dingen normaliseren. Voetbal veranderde niet na de Tweede Wereldoorlog, en evenmin na de Eerste Wereldoorlog, en het zal ook niet veranderen door dit virus. Mensen hebben vaak gezegd dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn. Dat kan misschien zo zijn, maar ik vraag mij dan af waarom we niet zouden geloven dat de wereld beter zal zijn na dit virus? Er vallen altijd lessen te leren.”

Door de coronacrisis werd het EK met een jaar uitgesteld naar 2021. Op de vraag of hij “een miljoen dollar zou verwedden dat het EK zeker zal doorgaan”, antwoordde de UEFA-voorzitter volmondig “ja”. “Dat zou ik zeker doen. Ik zou niet weten waarom het niet zou doorgaan. Ik denk niet dat dit virus er eeuwig zal zijn. De dingen zullen sneller veranderen dan men verwacht.”

Ceferin neemt het in het interview ook op voor de spelers, die soms “hebzucht” wordt verweten omdat ze niet of te weinig willen inleveren hoewel, zeker de toppers, erg royaal worden betaald. “Ik vind niet dat je de spelers hebzucht kan verwijten. De markt bepaalt de prijzen. Als iemand jou 20 miljoen dollar per seizoen zou aanbieden, dan denk ik niet dat jij zou zeggen: ‘Nee, nee, ik wil niet hebzuchtig zijn, geef mij 200.000 dollar.’ Dus, ze zijn niet hebzuchtig. De markt beslist. Laat ons nu afwachten of de prijzen zullen dalen.”